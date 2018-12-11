Страсбург, 11 декабря. Число пострадавших в результате стрельбы во французском Страсбурге увеличилось до десяти человек.

Как сообщают французские СМИ, к настоящему моменту известно, что десять человек ранены, один — погиб.

Пресс-служба МВД страны назвала стрельбу «серьезным инцидентом».

«Просим жителей домов оставаться у себя», — сообщает МВД Франции в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Напомним, инцидент произошел недалеко от рождественской ярмарки. Злоумышленник расстрелял людей, а затем скрылся. В настоящий момент полиция установила личность стрелка.

Отметим, что в Страсбург выехал министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер. Туда его направил президент Франции Эммануэль Макрон.