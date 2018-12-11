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Макрон отреагировал на инцидент со стрельбой в Страсбурге

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Макрон отреагировал на инцидент со стрельбой в Страсбурге

Париж, 11 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон получает информацию об инциденте со стрельбой возле рождественского рынка в Страсбурге. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Макрон также дал распоряжение отправить на место случившегося министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия возле туристического центра у рождественской ярмарки в Страсбурге. Французская полиция не исключает версию теракта.

Горожанам уже рекомендовано оставаться дома в связи с «событиями, представляющими угрозу общественной безопасности».

Автор: Антон Зарубин
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