Сотрудники МВД и ФСБ провели следственные действия в московском офисе ФАС

Москва, 11 декабря. В Московском офисе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в этот вторник следователи МВД и сотрудники ФСБ провели ряд следственных действий в рамках проверки в управлении контроля электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«В ФАС России работали представители МВД и ФСБ, им предоставлялась вся необходимая информация», ― сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что следственные дела касались ряда дел и решений, принятых Федеральной службой по тарифам между 2012 и 2014 годами. ФАС является правопреемницей этой службы, которая была упразднена в 2015 году.

Правоохранители провели следственные действий, включая проверку, в управлении контроля электроэнергетики, а также у заместителей главы ведомства Сергея Пузыревского и Виталия Королева.