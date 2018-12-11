Стрельба в Страсбурге: один человек погиб, девять получили ранения, стрелок в бегах
Париж, 12 декабря. В Страсбурге произошла стрельба недалеко от рождественской ярмарки. По последним данным полиции, неизвестный стрелок открыл огонь по людям. Погиб один человек, еще девять получили ранения. Сам же злоумышленник находится в бегах.
МВД страны назвало случившееся «серьезным инцидентом».
«Серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью, происходит в Страсбурге, — сообщает во вторник МВД Франции в своём официальном аккаунте в сети Twitter. Просим жителей домов оставаться у себя».
???? Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0— Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) December 11, 2018
Никакой подробной информации ведомство не дает.
Video from the scene in Strasbourg, France after gunfire was reported#France #Strasbourg pic.twitter.com/e3RS90M6Ct— CNW (@ConflictsW) December 11, 2018
Ранее газета Figaro сообщило, что злоумышленник открыл стрельбу по людям из автоматического оружия.