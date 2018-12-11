Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Стрельба в Страсбурге: один человек погиб, девять получили ранения, стрелок в бегах

231
0 Оставить комментарий

Стрельба в Страсбурге: один человек погиб, девять получили ранения, стрелок в бегах

Париж, 12 декабря. В Страсбурге произошла стрельба недалеко от рождественской ярмарки. По последним данным полиции, неизвестный стрелок открыл огонь по людям. Погиб один человек, еще девять получили ранения. Сам же злоумышленник находится в бегах.

МВД страны назвало случившееся «серьезным инцидентом».

«Серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью, происходит в Страсбурге​​​, — сообщает во вторник МВД Франции в своём официальном аккаунте в сети Twitter. Просим жителей домов оставаться у себя».

Никакой подробной информации ведомство не дает.

Ранее газета Figaro сообщило, что злоумышленник открыл стрельбу по людям из автоматического оружия. 

 

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.