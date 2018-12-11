Посольство РФ в Великобритании подвергло критике проект Integrity Initiative

Лондон, 11 декабря. Целью британского проекта Integrity Initiative является мобилизация антироссийских настроений на Западе, а также вмешательство во внутренние дела России. С таким заявлением выступил представитель российского посольства в Великобритании.

Документы о деятельность британского проекта Integrity Initiative были опубликованы хакерами из группировки Anonymous. Согласно им, Лондон мог использовать данный проект для вмешательства во внутренние дела ряда европейских стран, а также России. Кроме того, данный проект связан с информационной кампанией против РФ.

«Основываясь на имеющейся у нас информации, рассматриваем деятельность «Института государственного управления», включая его проект Integrity Initiative, как нацеленную на мобилизацию антироссийских настроений в ряде европейских стран, неприкрытое вмешательство во внутренние дела России и других суверенных государств», ― приводит РИА Новости слова представителя посольства.

Ранее заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не намерен обнародовать информацию, касающуюся сотрудничества с проектом Integrity Initiative. В российском посольстве напомнили, что при этом Данкан неделю назад подтвердил, что «Институт государственного управления» получил в виде грантов от государства более 2,2 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что согласно документам, опубликованным хакерам из группировки Anonymous, проект Integrity Initiative был основан в 2015 году и активно финансировался британскими властями. С его деятельностью были тесно связаны финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником блогера Алексея Навального, а также ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.