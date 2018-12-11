«И тогда я начал кричать»: в Якутии студент-геолог спас сокурсниц от медведя

В горах Южной Якутии студент геологоразведочного факультета Александр Неустроев спас трех одногруппниц от медведя. Он отвлек хищника на себя, благодаря чему девушкам удалось убежать и привести подмогу.

В День героев Отечества, 9 декабря, в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова в Якутске ему вручили нагрудный знак «Слава и величие СЗФУ» и премию в 100 тысяч рублей. К счастью, благодаря выдержке и смекалке Александра все закончилось благополучно. Подробнее – в специальном материале Федерального агентства новостей.

Преддипломную практику студенты проходили в Алданском районе, сопровождали учащихся молодые педагоги-геологи. Группа знала, что в этих местах обитает много медведей, но звери всегда обходили людей стороной и не давали о себе знать.

Однажды студенты отправились на очередной маршрут. Шли вчетвером: помимо Александра, в команде было трое девушек. Поднявшись на вершину горы, в паре километров от лагеря они и встретились с лесным хищником. В этот момент Александру вспомнились советы бывалых старших товарищей. По опыту те говорили, что при встрече с медведем надо кричать и шуметь, чтобы медведь ушел. Но все случилось ровно наоборот.

«Там очень густой стланик, и медведь неожиданно появился из кустов, — вспоминает Александр. — Буквально в четырех метрах был уже от нас, мы даже не успели среагировать. Он выбежал, и я, вспомнив рассказы бывалых, закричал на него. Тогда он на меня напал, но зато девушкам удалось убежать. Они кинулись за подмогой, правда, я уже этого не видел».

Набросившись на Александра, медведь свалил его с ног, и парень несколько метров летел вниз по склону горы.

«И тогда я начал кричать, а медведь побежал за мной, набросился, стал кусать и царапать, — рассказывает герой. — Я подумал, что надо притвориться мертвым. Молча лежал, терпел, полностью расслабился. И тогда медведь решил, что со мной все кончено и я уже все, умер и безопасен. Он отпустил меня».

Однако надо было как-то позвать людей на помощь. Александр зажег бумагу, чтобы развести костер и по дыму одногруппники смогли бы его отыскать. Но оказалось, что зверь ушел недалеко.

«Оборачиваюсь – а он снова бежит на меня, и снова на меня набросился, — вспоминает будущий геолог. — Я опять закрылся, и он стал кусать меня за ногу, за ребра. А потом он схватил и оторвал переднюю часть моего кроссовка, стал его трясти и отвлекся».

Воспользовавшись передышкой, Александр снова схватил бумагу, поджег ее и на этот раз кинул на сухой мох между собой и хищником. Горный ветер быстро подхватил пламя, и оно все же отпугнуло медведя.

«Пламя разгорелось, пошел дым, — спокойно и как-то отрешенно рассказывает о произошедшем парень. — Он стоял, смотрел на меня. Я лежал, смотрел на него. Потом он развернулся и ушел. И все».

Но это, конечно, было еще не все. Какое-то время Александр звал на помощь, находясь в почти шоковом состоянии, не чувствуя боли. Пока, наконец, не услышал голоса вдали.

«Кто-то в ответ кричал, я понял, что меня нашли. Я побежал на голос, бежал метров 200, а потом, когда мы с ребятами друг друга увидели, потерял сознание прямо на бегу. Однокурсницы привели мужчин-геологов, подмогу. Мне оказали первую помощь, отнесли в лагерь. Повреждений было много, но все поверхностные: царапины, укусы. Он мне повредил правый лицевой нерв, сейчас я прохожу курс реабилитации, но все будет хорошо. Внутренности не повредил, кости не поломал – а это главное», — отметил студент-герой.

Сейчас Александру 24 года. Он отслужил в армии и учится на 5 курсе на инженера-геолога. Встреча с лесным хищником не оттолкнула героя от гор, он по-прежнему хочет посвятить себя этой опасной профессии. Про свою личную жизнь распространяться не любит, однако признался, что у него есть любимая девушка, которая очень переживала за него, когда все случилось. А родители, конечно, просто сходили с ума и постоянно звонили, расспрашивали о здоровье, пока группа не вернулась домой. На вопрос, было ли страшно, герой просто ответил: конечно, было. Но если бы пришлось второй раз через это пройти – все равно поступил также, потому что выбора не оставалось, ведь кому-то надо было принимать решение.