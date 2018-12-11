Минэнерго РФ поддержало внедрение «умных счетчиков» учета газа

Москва, 11 декабря. Министерство энергетики России поддержало планы по внедрению «умных счетчиков» газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минэнерго России получило поручение правительства и проработает его в указанные сроки», ― заявили в пресс-службе министерства.

Как отмечается, в настоящее время основным вопросом остается источник финансирования установки счетчиков. Одним из возможных вариантов является возложение обязанности по установке и проверке счетчиков на газораспределительные организации. Взамен государство компенсирует им затраты на установку и обслуживание.

Напомним, что ранее сообщалось о распоряжении вице-премьера Дмитрия Козака проработать вопрос введения «умных счетчиков» для потребителей, пользующихся центральным газоснабжением.