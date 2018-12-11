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Стрельба произошла в центре Страсбурга, есть жертвы

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Стрельба произошла в центре Страсбурга, есть раненые

Париж, 11 декабря. В центре французского Страсбурга произошла стрельба. Как пишет Reuters со ссылкой на полицию, есть один погибший, ранения получили три человека.

По предварительной информации, перестрелка произошла недалеко от рождественской ярмарки.

На данный момент известно, что местные власти призывают людей соблюдать спокойствие и не распространять слухи. Каких-либо подробностей они не раскрывают.

Как пишет газета Figaro, злоумышленником является мужчина, который начал стрельбу по людям из автоматического оружия. Портал France Info также пишет, что полицейские эвакуировали людей из центра Страсбурга.

 

Автор: Алексей Громов
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