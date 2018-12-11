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Сирия: более 16 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

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Сирия: более 16 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Москва, 11 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин сообщил, что на территории Сирийской Арабской Республики продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

По состоянию на 10 декабря 2018 года амнистировано 16 тысяч 352 человека в рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о продолжении работы Дамаска по амнистии.

Автор: Алексей Громов
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