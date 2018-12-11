Стало известно, как увеличатся военные расходы Украины в 2019 году

Киев, 11 декабря. Расходы Украины на оборону в 2019 году вырастут на 15,7% ― то есть, до 212 миллиардов гривен (7,6 миллиарда долларов). Этот показатель составит 5,4% ВВП страны, следует из положений закона о госбюджете, опубликованных на сайте Верховной рады Украины.

Согласно данным бюджета, общие расходы на оборону в следующем году вырастут на 33,3 миллиарда гривен по сравнению с прошлым годом и составят 212 миллиардов гривен. В этом году военный бюджет составлял лишь около 178 миллиардов гривен (примерно 6,4 миллиарда долларов).

Власти Украины намерены потратить примерно 17 миллиардов гривен на развитие вооружений и военной техники по линии Минобороны Украины, а также дополнительно еще 17,4 миллиона гривен из специального фонда.

Отметим, что Украина увеличивает военные расходы уже несколько лет подряд. С 2016 года доля военного бюджета Украины составляет не меньше 5% ВВП.