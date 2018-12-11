Сирия: боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли районы Алеппо, Хамы и Латакии

Москва, 11 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин сообщил, что боевики из Идлибской зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике в течение суток несколько раз обстреливали провинции Алеппо, Хама и Латакия, а также окраины города Алеппо.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Телль-Марак и Телль-Баззам провинции Хама, Икко и Нахшебба провинции Латакия, а также района Суккари северо- западной, юго-западной и западной окраин города Алеппо», — сказал генерал-лейтенант.

Отметим, в сентябре президент Российской Федераии Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Как сообщили ранее в министерстве иностранных дел РФ, российско-турецкая договоренность по Идлибу продолжает выполняться, однако из-за боевиков, продолжающих наносить удары по сирийским населенным пунктам, процесс деэскалации осложняется.