Вашингтон, 11 декабря. Гражданка России Мария Бутина, обвиняемая в незаконной работе на Россию, признала себя виновной в сговоре с целью нарушить закон США об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на соглашение обвинения и защиты.

По предварительным данным, Буьтина прихнала себя виновной в одном из пунктов сговора. Срок заключения по этому пункту составляет пять лет, а не пятнадцать, как ей грозило изначально. Телеканал предполагает, что в действительности Бутиной придется провести в тюрьме около полугода, после чего ее, вероятно, депортируют в Россию. Отметим, что россиянка находится под стражей уже около шести месяцев ― с июля 2018 года.

Напомним, Бутину обвиняют в сговоре с целью работы «по указанию российских властей» для оказания влияния на политику США в пользу РФ. Ее отец ранее заявил, что все возможные контакты Бутиной с политическими кругами США объясняются выбранной ею специальностью – она изучала в США международные отношения.