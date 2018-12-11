В Австрии заявили, что «Северный поток — 2» укрепляет безопасность энергопоставок в ЕС

Вена, 11 декабря. Российский проект «Северный поток — 2» имеет важное значение для Евросоюза, так как снижает транспортные риски и укрепляет безопасность энергопоставок в Европу. Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Австрии.

«С точки зрения политики снабжения и макроэкономики «Северный поток — 2» важен для Евросоюза, потому что дополнительный транспортный маршрут газа в Европу снижает транспортные риски и укрепляет безопасность поставок», — заявил представитель правительства Австрии.

Он также добавил, что «Северный поток — 2» соответствует законодательству Евросоюза, однако при этом должны быть учтены интересы Украины как транзитной страны.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода из России в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров. США, Украина и несколько стран ЕС выступают против строительства российского газопровода, однако Германия, а также большая часть европейских государств поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что российский проект преследует исключительно коммерческие цели.