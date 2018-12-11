Путин одобрил закон о повышении военных пенсий

Москва, 11 декабря. Закон, позволяющий уже с 2019 года повысить пенсии для военных, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. С текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон касается военных, а также тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, органах по борьбе с наркотиками, войсках Росгвардии, в исправительных учреждениях и пожарной охране.

В последние годы парламент РФ принимал законы, в рамках которых замораживался постепенный рост расчетной части денежного довольствия военных для начисления пенсий. Вместо этого на уровне 72,23% устанавливался размер довольствия, учитывавшегося для исчисления пенсии. В рамках принятого закона с 1 января до 1 октября 2019 года зафиксирован уровень в 72,23%, впоследствии он будет увеличен до 73,68%. Благодаря этому рост военных пенсий будет доведен до 6,3%.

Напомним, ранее Владимир Путин продлил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии.