Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Эксперт прокомментировал проект резолюции ЕП о свободе слова на Украине

398
0 Оставить комментарий

Эксперт прокомментировал проект резолюции ЕП о свободе слова на Украине

Москва, 11 декабря. Решение Европейского парламента (ЕП) рассмотреть проект резолюции под названием «О свободе прессы на Украине» говорит о том, что украинские власти больше не могут скрывать факты нарушения основных принципов свободы слова в стране. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, депутаты Европарламента начинают реагировать на тяжелую ситуацию со свободой слова на Украине. В настоящий момент, это выражается в принятии подобных резолюций.

«Дело в том, что скрывать превращение тоталитарного режима на Украине в нацистский уже невозможно», — приводит слова эксперта RT.

Как заявил Мухин, скорее всего данная резолюция все же будет принята Европарламентом.

Напомним, что 15 мая в офис корреспондентов РИА Новости в Киеве ворвались сотрудники службы безопасности Украины. Около восьми часов они проводили обыски. Кроме того, украинские правоохранители задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по подозрении в госизмене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.