Эксперт прокомментировал проект резолюции ЕП о свободе слова на Украине

Москва, 11 декабря. Решение Европейского парламента (ЕП) рассмотреть проект резолюции под названием «О свободе прессы на Украине» говорит о том, что украинские власти больше не могут скрывать факты нарушения основных принципов свободы слова в стране. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, депутаты Европарламента начинают реагировать на тяжелую ситуацию со свободой слова на Украине. В настоящий момент, это выражается в принятии подобных резолюций.

«Дело в том, что скрывать превращение тоталитарного режима на Украине в нацистский уже невозможно», — приводит слова эксперта RT.

Как заявил Мухин, скорее всего данная резолюция все же будет принята Европарламентом.

Напомним, что 15 мая в офис корреспондентов РИА Новости в Киеве ворвались сотрудники службы безопасности Украины. Около восьми часов они проводили обыски. Кроме того, украинские правоохранители задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по подозрении в госизмене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик.