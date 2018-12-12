Сирия новости 12 декабря 07.00: жители Хасаки против США и Франции, бои «Нусры» и протурецких сил в Алеппо

Сирия, 12 декабря. Жители Хасаки вышли на митинги против присутствия войск США и Франции в САР. К западу от Алеппо вспыхнули ожесточенные бои между «Джебхат ан-Нусрой»1*** и «Нур ад-Дин аз-Зенки». ВВС коалиции во главе с США не перестают бомбить Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): укрепляет свои опорные пункты на северо-востоке Латакии тяжелым оружием и десятками боевиков; понесла потери ранеными и убитыми в ходе атаки «Нур ад-Дин аз-Зенки» к западу от Алеппо; усиливает оборону на севере Хамы.

Курды: подорвали СВУ в Африне, убив нескольких турецких военных, из-за чего рискуют вскоре подвергнуться ответным ударам Анкары.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): ведет контратаки объектов SDF**** с целью восстановить контроль над северной окраиной Хаджина.

Международная коалиция: продолжает бомбардировки жилых районов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; столкнулась с ростом недовольств жителей Хасаки присутствием ВС США и Франции в САР.

Провинция Латакия

Члены террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанной с «Ан-Нусрой» «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) укрепляют свои опорные пункты в районе долины Аль-Габ в северо-восточной части Латакии. Как передает местный информационный канал в соцсети Facebook Lattakia News Network, джихадисты в настоящее время ведут перегруппировку сил у линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА). Кроме того, к линии фронта в окрестности Кабаны были переброшены еще несколько десятков исламистов и партия тяжелых вооружений, в том числе РСЗО. Предполагается, что боевики вскоре могут возобновить обстрелы объектов войск САР в нарушение режима тишины, установленного в соответствии с соглашением о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо вспыхнули очередные стычки между протурецкими вооруженными группировками и бандгруппами «Джебхат Фатх аш-Шам». По информации местного Twitter-ресурса (@24Aleppo), столкновения инициировали отряды «Нур ад-Дин аз-Зенки». В ходе атаки союзных Анкаре радикалов «Ан-Нусра» понесла потери ранеными и убитыми, точные сведения о масштабе урона уточняются.

После очередного взрыва СВУ, установленного курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), в результате которого погибло несколько турецких военнослужащих, Анкара активизировала мероприятия по выявлению и ликвидации радикалов YPG на территории кантона Африн, передает Shahba Press. Кроме того, армия Турции укрепляет позиции на этом направлении новыми минометами в целях подготовки к очередной серии обстрелов укрытий курдов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям источников агентства Euphrates Post, террористы «Исламского государства» продолжают настойчивые попытки восстановить контроль над северной окраиной Хаджина, захваченной курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF). Боевики осуществляют нападения на позиции противника, после чего отходят через подготовленные коммуникации. Данные о возможном уроне, нанесенном курдам, еще устанавливаются. Авиация международной коалиции во главе с США тем временем нанесла новую серию ударов по районам города, удерживаемым террористами. Никакой информации о потерях в рядах ИГИЛ не поступало. Данные об очередных жертвах среди мирного населения Хаджина и окрестностей в настоящее время выясняются.

Провинция Хама

«Джебхат ан-Нусра» и аффилированные с ней исламистские группировки намерены усилить свои оборонительные возможности в районе Аль-Латаминского выступа на севере Хамы. Для этого к городу Мурек из южных районов соседней провинции Идлиб были передислоцированы дополнительные бандгруппы боевиков, передает Hama Media Center. Как отмечают многие местные наблюдатели, террористы всегда первыми провоцируют очередные столкновения с сирийскими войсками, несмотря на перемирие в рамках формирования буферной зоны на окраинах «Большого Идлиба». Но при этом исламисты несут намного более крупные потери в ходе ответных обстрелов САА.

Провинция Хасака

В захваченных курдскими радикалами районах Северо-восточной Сирии в последнее время фиксируется серьезный рост недовольства арабского населения деятельностью отрядов SDF и их иностранных кураторов. В частности, жители региона выступают против продолжающейся поддержки бойцов «Демократических сил» со стороны стран западной коалиции, из-за чего курды получают необходимые ресурсы для принудительного насаждения своей оккупационной власти в районах, где проживают преимущественно арабы. В городе Камышлы на севере провинции Хасака в связи с этим прошли демонстрации против военного присутствия войск Соединенных Штатов и Франции в САР. В ходе митинга участники шествия, в частности, жгли американские и французские флаги, сообщает портал Al Watan.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)