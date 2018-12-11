Киев, 11 декабря. Обвиняемая в государственной измене депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о намерении прекратить сухую голодовку 13 декабря.

5 декабря Савченко объявила сухую голодовку в знак протеста против давления со стороны Службы безопасности Украины. По словам Савченко, сотрудники СБУ не давали ей возможности открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины.

«Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел на встречу и решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день», — заявила Савченко.

Напомним, в марте 2018 года Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также разрешила ее арест и привлечение к уголовной ответственности. Позднее суд арестовал Савченко, выбрав меру пресечения в виде содержания под стражей. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, прокуратура обладает «неопровержимыми доказательствами» причастности Савченко к подготовке государственного переворота.