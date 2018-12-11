Средняя цена импортного газа для Украины достигла рекордной отметки

Киев, 11 ноября. Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре текущего года превысила рекордную отметку в 9,4 тысячи гривен или около 340 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли Украины.

Ведомство со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщило о том, что в октябре 2018 года средняя цена импортного газа составляла приблизительно 323,4 доллара за 1 тысячу кубов, передает агентство УНИАН.

Напомним, с 2015 года «Нафтогаз» перестал закупать газ у российского «Газпрома», перейдя на закупки голубого топлива у стран Европы путем реверса ранее поставленного в Европейский союз российского же газа.

Ранее бывший премьер-министр Украины, председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала жителям страны в случае своей победы на президентских выборах снизить цены на газ «в два раза». Она утверждала, что украинские государственные компании добывают газа «больше, чем необходимо для нужд населения».

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил сомнение в том, что Тимошенко на самом деле заинтересована в решении проблем украинцев.