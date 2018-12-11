Херсонский суд принял решение оставить журналиста Вышинского под арестом

Херсон, 11 декабря. Жалоба адвокатов, защищающих задержанного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского об отмене ареста их подзащитного была отклонена апелляционным судом Херсонской области.

Рассмотрение апелляции защиты Вышинского рассматривалось 11 декабря. Как сообщает ТАСС, суд принял решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Решение продлить Вышинскому срок его ареста до 28 декабря было принято Херсонским городским судом 1 ноября. Ранее МИД Португалии осудил ситуацию с арестом российского журналиста на Украине, а власти Германии призвали руководство Украины ускорить процесс по делу Вышинского, пишет RT.

Напомним, что киевские власти, отметим, безосновательно обвиняют журналиста в том, что он якобы оказывал поддержку Донецкой и Луганской народным республикам.