Призыв к терроризму: Захарова отреагировала на слова Мосийчука об уничтожении Крымского моста
Москва, 11 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание депутата украинского парламента Игоря Мосийчука, заявившего, что «Крымский мост должен быть уничтожен». Депутат Рады, напомним, назвал мост «вратами ада» и призвал инопланетян или другие силы уничтожить переправу.
«Одно из многочисленных заявлений с прямым призывом к террористической деятельности со стороны киевского режима и политической элиты современной Украины», — прокомментировала заявление Мосийчука Захарова.
Дипломат обратила внимание на тот факт, что в Киеве не видят ничего страшного в подобных заявлениях, хотя они и являются призывом к терроризму.
«Политика официальной [киевской] власти строится на провокациях», — подчеркнула Захарова.
Напомним, ранее в эфире Oboz.tv Игорь Мосийчук заявил, что Крымский мост «должны уничтожить украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа или инопланетяне».
Призыв депутата не оставили без внимания в Сети. Мосийчука, давно приучившего всех к своим скандальным заявлениям, высмеяли не только россияне, но и украинцы. В Интернете, в частности, предположили, что на Украине рассчитывают, что инопланетяне восстановят в стране дороги и поднимут с колен украинскую экономику.
Отметим также, что движение по автомобильной части Крымского моста было открыто в мае 2018 года со значительным опережением графика. Первым по переправе за рулем КамАЗа проехал президент РФ Владимир Путин.