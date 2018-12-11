Вашингтон заявил о подготовке санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 11 декабря. США работают над возможностью введения санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

«Компании, работающие в секторе российских поставок энергоносителей по трубопроводам, вовлечены в большое количество дел, которые содержат санкционные риски. Мы продолжаем изучать возможные действия по введению санкций», — сказал Фэннон.

Напомним, российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров. США, Украина, а также несколько стран ЕС выступают против реализации «Северного потока — 2», однако Германия и большая часть стран европейских государств поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.