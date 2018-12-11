Медведев обозначил объем грузоперевозок по Севморпути в 2019 году

Москва, 11 декабря. Объем перевозок по Северному морскому пути может в 2019 году достичь 24 миллионов тонн грузов. Об этом сообщил глава правительства России Дмитрий Медведев.

Премьер-министр во вторник провел совещание с членами Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, во время которого напомнил об объемах грузоперевозок по Севморпути в 2017 году. По словам Медведева, в прошлом году показатель превысил отметку в 10 миллионов тонн, в то время как по итогам 2018 года он оценивается в 18 миллионов тонн.

«В следующем году, по экспертным оценкам, здесь пройдет свыше 24 миллионов тонн грузов. Это хороший темп, тем не менее, цель еще более амбициозная: к 2024 году грузооборот по СМП должен быть увеличен до 80 миллионов тонн», — заявил премьер.

Напомним, главная арктическая магистраль России Севморпуть является кратчайшим водным маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью РФ. Объем грузовых перевозок по Севморпути в 2017 году составил 10,7 миллионов тонн.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что правительство России подготовит и согласует проект развития Северного морского пути до февраля 2019 года. Он будет состоять из нескольких частей, которые включают в себя строительство танкерного и ледокольного флота, а также причальной и железнодорожной инфраструктуры. Проект будет носить название «Северный широтный ход».