Луганск, 11 декабря. Глава ЛНР Леонид Пасечник открыл в Луганске торгово-выставочный центр, в котором представлены товары около 30 предприятий республики.

Инициатором открытия центра выступило руководство государственного унитарного предприятия (ГУП) «Сеть социальных супермаркетов (ССС) «Народный» при поддержке администрации главы ЛНР, на церемонии побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава ЛНР отметил, что благодаря открытию центра жители республики имеют возможность ознакомиться с ассортиментом продукции, производимой предприятиями Луганской народной республики.

«Это очень важно, открытие подобных магазинов, подобных выставок, которые будут развивать нашу внутреннюю кооперацию. Мы видели трубы, которые можно использовать и уже использует предприятие «Луганск вода», поэтому это очень важно», — сказал Пасечник.

По словам главы республики, чрезвычайно важно, что деньги, которые потратят на покупки посетители центра, останутся в экономике ЛНР.

«Средства остаются у нас в республике, налоги платим, производители наши развиваются, становятся на ноги, будем думать о выходе на внешний рынок. Это только начало, все остальное у нас еще впереди», — добавил глава ЛНР.

Директор ССС «Народный» Елена Хвастунова отметила, что «товары представлены практически по себестоимости, включена минимальная наценка для того, чтобы оплатить коммунальные услуги за помещение и работу сотрудников торгово-выставочного центра».

«Это первый и на сегодняшний день единственный торгово-выставочный зал на территории республики. Это мини-ВДНХ, которая будет работать на постоянной основе. То есть постоянно наши люди, жители республики будут в курсе того, что производится в ЛНР», — рассказала Хвастунова.

В торговом центре представлены продукция легкой промышленности, металлопластиковые конструкции, отопительные приборы, бытовая химия, предметы обихода, канцелярия, сувениры и много другое.

В ходе мероприятия студенты Луганского колледжа моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий (ЛКМПИКТ) продемонстрировали главе республики Леониду Пасечнику коллекции одежды собственного производства. На базе центра, отметим, уже действует стол заказов, где можно оформить предзаказ на пошив моделей одежды, разработанных студентами колледжа.