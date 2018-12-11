Forbes составил топ самых высокооплачиваемых писателей

Москва, 11 декабря. Рейтинг самых высокооплачиваемых писателей в мире опубликовал журнал Forbes. Он состоит из одиннадцати авторов, двое из которых находятся на десятой строчке. Согласно приведенным данным, в сумме они заработали 283 млн долларов.

Джеймс Паттерсон занял первое место в рейтинге. Он заработал 86 млн долларов. Благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе писатель прославился на весь мир.

Джоан Роулинг расположилась на второй строчке топа. Ранее она уже возглавляла данный рейтинг. На этот раз писательница заработала 54 млн долларов.

Стивен Кинг замкнул тройку лидеров. Его годовой заработок составил 21 млн долларов.

Forbes также включил в список Джона Гришэм, Джеффа Кинни, Дэна Брауна, Майкла Вольфа, Даниэлу Стил, Нору Роберст, Рика Риордан и Эрику Леонард Джеймс.

Напомним, ранее американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года.