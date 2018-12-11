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«Признак деградации»: эксперт оценил участие Бузовой и Петросяна в новогоднем огоньке

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«Признак деградации»: эксперт оценил участие Бузовой и Петросяна в новогоднем огоньке

Москва, 11 декабря. Ольга Бузова и и Евгений Петросян станут участниками легендарного шоу «Голубой огонек» на телеканале «Россия-1». Однако эта новость не обрадовал россиян, вызвав самый настоящий «народный бунт».

Председатель президиума Фонда поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии Алексей Комов поддержал граждан России, выразивших негодование в связи с участием Петросяна и Бузовой в новогоднем огоньке.

Комов отметил, что Бузова и Петросян не являются образцами «идеала семейной жизни», поэтому их появление на телевизионных экранах в новогоднюю ночь вызывает большие вопросы к организаторам телешоу, передает «Царьград».

«Это, вообще, такая лакмусовая бумажка, очень характерный признак той деградации и некоторых таких волнующих нормальных людей вопиющих явлений, которые происходят в нашем обществе», — сказал Комов.

По его словам, при выборе участников телешоу организаторы руководствуются «рейтингами и деньгами». При этом Комов предложил просто не смотреть подобные программы на телевидении.

Автор: Артем Никулин
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