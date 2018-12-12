Сирия, 12 декабря. В Идлибе продолжились междоусобные стычки боевиков «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам». В результате боевых вылетов ВВС Ирака на юго-востоке САР были уничтожены 44 террориста ИГ1. В Дейр-эз-Зоре прошли антикурдские протесты мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник боевиков на юге провинции Даръа; вели ответный огонь по позициям радикалов в Хаме, Идлибе и Алеппо.

«Исламское государство»1: потеряло город Багуз Тахтани на юго-востоке САР; подозревается в установке СВУ в Ракке; организовало вылазку на позиции SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала врачей в Идлибе за помощь раненым протурецким боевикам.

«Ахрар Аш-Шам»: понесла потери в результате атак неизвестных джихадистов на юге Идлиба.

Курды: столкнулись с протестами населения на востоке Дейр-эз-Зора; перебросили подкрепление в район Хаджина; убили полевого командира протурецких сил в Африне; арестовали семью местных жителей в Ракке; задержали подозреваемого в шпионаже жителя в Хасаке.

Международная коалиция: продолжила бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВВС Ирака: ликвидировали 44 террориста ИГ во время боевых вылетов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции продолжились рейды протурецких вооруженных формирований, проводимые с целью поимки курдских радикалов, осуществляющих вылазки в рамках операции «Гнев оливок». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (mustefa2bali), боевиками «Сирийской свободной армии»** (ССА) был захвачен пожилой курдский мужчина, которого безосновательно обвинили в причастности к «спящим ячейкам» Отрядов народной самообороны (YPG). Также была обнародована видеозапись, на которой задержанного пытают током.

Тем временем подконтрольные YPG медиапорталы опубликовали очередное заявление о результатах своей подпольной деятельности в Африне. Так, курды сообщили об организации взрыва, жертвой которого стал один из полевых командиров формирования «Лива Султан Мурад», а также о нападении на военную базу ССА вблизи границы с Турцией.

На юго-западе от Алеппо вновь отмечались столкновения между правительственной армией и исламистами вооруженной оппозиции. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сирийские войска нанесли ответные удары по опорным пунктам боевиков недалеко от города Хан Туман. Никаких данных о потерях джихадистов в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Вечером стало известно о том, что один из высокопоставленных лидеров SDF перешел на сторону сил САР, покинув ряды проамериканской группировки. Об этом сообщало новостное агентство Al Masdar News.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки вновь вспыхнули протесты мирных жителей на оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях Дейр-эз-Зора. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), протестующие потребовали вывода проамериканских сил из района нефтяных месторождений Аль-Азба, Коноко и Аль-Джафра. Напомним, несколько месяцев назад местные активисты заявляли о том, что на полях ведется несанкционированная добыча нефти силами США. Позднее данные сообщения были подтверждены снимками со спутников.

После прибытия на юго-восток провинции дополнительных отрядов курдов продолжились ожесточенные столкновения с террористами «Исламского государства» в районе Хаджина. По информации официального Twitter-канала возглавляемой США международной коалиции (CJTFOIR), чтобы удержать занимаемые территории, джихадисты террористической группировки используют население города в качестве живого щита. Однако это не остановило коалиционную авиацию от бомбардировок. Во второй половине дня джихадисты ИГ, в свою очередь, предприняли вылазку в районе города Дибан, в результате которой был убит один из курдских радикалов, передавал новостной портал Al Manar News.

К вечеру стало известно, что под контроль курдов перешел город Багуз Тахтани. Отмечалось, что боевики ИГ покинули территории населенного пункта после боевых вылетов авиации Ирака, в ходе которых были ликвидированы 44 террориста.

Провинция Даръа

Еще одно крупное хранилище боевиков незаконных вооруженных формирований было обнаружено в провинции Даръа. Согласно информации агентства новостей SANA News, склад был найден военнослужащими инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от населенного пункта Насиб, расположенного у границы с Иорданией. Силы САР конфисковали пулеметы среднего калибра, артиллерийские мины, гранатометы, материалы для изготовления СВУ, винтовки, защитные маски, а также ракеты TOW производства США. Напомним, юго-восточные районы Сирийской Арабской Республики (САР), в том числе территории Даръа и Эль-Кунейтры, полностью перешли под контроль сил Башара Асада в конце июля.

Провинция Идлиб

Накануне стали известны подробности инцидента в населенном пункте Кафр Набель, который произошел двумя днями ранее. Как передавал военный источник в сети Twitter (ZouhirAlShimale), несколько медработников были задержаны, когда лидеры террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», контролирующего город, узнали о том, что они оказывали помощь раненым боевикам «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир». Напомним, данное формирование ведет борьбу за расширение зон влияния в провинции с «Ан-Нусрой»***, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам». Позднее также появилась информация об убийстве двух радикалов «Ахрар Аш-Шам» на трассе Ат-Тах – Тахтайя. В проведении налета подозреваются члены «Джебхат Ан-Нусры»1.

Тем временем к югу от Идлиба произошло похищение одного из местных предпринимателей. По данным интернет-портала Masar Press Agency, неизвестные взяли мужчину в плен в городе Ариха и требуют выкуп за его освобождение. Еще несколько мирных жителей были захвачены радикалами на границе с Алеппо.

На окраинах «Большого Идлиба» не утихали перестрелки между частями Сирийской арабской армии (САА) и джихадистами незаконных группировок. Новостное агентство SOHR сообщало о том, что ответным ударам сил САР подверглись укрепления джихадистов на подступах к населенным пунктам Ат-Тамания и Аль-Хубейт.

Провинция Хама

На севере провинции в течение дня продолжились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками. Военный источник в сети Twitter (SyriawatanNews) передавал, что противники вели огонь в районе населенных пунктов Таль Сахр, Аль-Латамина, Аз-Залакият, Мурек, Аль-Джанабра, Ас-Сахр, Аль-Джисат и Таль Усман. Отмечалось, что первыми нанесли удары радикалы исламистских бандформирований, в ответ на что силы САР были вынуждены провести ответные обстрелы. Напомним, непрекращающиеся провокации исламистов способствуют лишь планомерному нарастанию напряженности в районе у линии соприкосновения с силами САР.

Провинция Ракка

В административном центре провинции вновь прогремел взрыв. По данным Twitter-канала (alreahalsaknh), бомба была установлена у пункта дислокации курдских патрульных отрядов. Местные активисты полагают, что организаторами взрыва являются боевики «спящих ячеек» «Исламского государства». В то же время инцидент мог стать результатом деятельности местных арабских племен, выступающих против оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF). Это повлекло за собой рейды курдов, в ходе которых была арестована семья из трех человек. Никаких данных о причинах задержания гражданских лиц и их местонахождении до сих пор не поступало.

Провинция Хасака

В северо-восточной части провинции был задержан один из местных жителей, обвиненный сотрудничестве с разведывательными отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой Турцией. Как передавало агентство новостей Al Manar News, подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали подозреваемого в населенном пункте Таль Хамис. О доказательствах причастности арестанта к шпионажу, тем не менее, не сообщалось. Напомним, в силу нарастания напряженности на сирийско-турецкой границе, курды усиливают меры по обеспечению безопасности на своих военных объектах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)