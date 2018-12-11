Задержанный в Керченском проливе офицер СБУ отказался от дачи показаний

Москва, 11 декабря. Офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Сорока, который находился на одном из украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе из-за нарушения госграницы РФ, отказался от дачи показаний. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

По словам защитника, он посетил во вторник раненого украинского военнослужащего в СИЗО в Москве.

«Во время допросов он воспользовался статьей 51 Конституции РФ, дающей право не давать показаний против себя», — цитирует его ТАСС.

При этом адвокат добавил, что Сорока ранен в левое предплечье снарядом с украинского бронекатера «Бердянск», повреждены нервы, артерия и мышцы.

«Предположительно, стрельба велась из АК-630. Смогли сами перебинтоваться, затем их доставили на подошедшие российские корабли», — отметил адвокат, добавив, что украинских моряков прооперировали в керченской больнице.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.

Ранее Минюст РФ рассказал о содержании задержанных украинских моряков.