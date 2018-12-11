Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии до 2021 года
Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин продлил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии. Теперь он действует до 2021 года, сообщается на официальном правовом портале РФ.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.
Теперь «заморозка» продлена еще на год. Кроме того, законом устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Напомним, в прошлом году «заморозку» накопительной части пенсии продлили до 2020 года. Бюджет РФ, как сообщили в министерстве труда и соцзащиты РФ, благодаря этому сэкономил почти два триллиона рублей.
Как ранее писало Федеральное агентство новостей, в комитете Госдумы РФ по труду и социальной политике, а также в других профильных комитетах надеются, что продлевать закон «заморозке» накопительной части пенсии больше не потребуется.
Отметим также, что в 2018 году в России была проведена пенсионная реформа — возраст выхода на пенсию россиян был увеличен, выросли, однако, и сами пенсионные выплаты.