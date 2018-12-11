Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии до 2021 года

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин продлил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии. Теперь он действует до 2021 года, сообщается на официальном правовом портале РФ.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам​​​. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Теперь «заморозка» продлена еще на год. Кроме того, законом устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Напомним, в прошлом году «заморозку» накопительной части пенсии продлили до 2020 года. Бюджет РФ, как сообщили в министерстве труда и соцзащиты РФ, благодаря этому сэкономил почти два триллиона рублей.

Как ранее писало Федеральное агентство новостей, в комитете Госдумы РФ по труду и социальной политике, а также в других профильных комитетах надеются, что продлевать закон «заморозке» накопительной части пенсии больше не потребуется.

Отметим также, что в 2018 году в России была проведена пенсионная реформа — возраст выхода на пенсию россиян был увеличен, выросли, однако, и сами пенсионные выплаты.