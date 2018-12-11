МИД РФ: Выход США из ДРСМД будет служить интересам американского ВПК

Москва, 11 декабря. Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) сделает жизнь американцев менее безопасной. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что американскому обществу стоит задуматься о рациональности выхода США из ДРСМД, а также о том, в чьих интересах принимаются подобные решения.

«Если это и служит чьим-то интересам, то лишь американского военно- промышленного комплекса, поскольку сулит тому новые большие заказы. А жизнь американцев в результате неизбежно станет менее безопасной», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, утверждая, что Москва якобы нарушает его условия.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что обвинения Вашингтона являются формальным поводом для выхода из ДРСМД, поскольку США нарушили договор, разместив пусковые установки системы противоракетной обороны на территории Румынии.