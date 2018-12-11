Жители Махачкалы спасли выпавшего с пятого этажа ребенка, опубликовано видео

Москва, 11 декабря. В Махачкале случайные прохожие не позволили случиться трагедии — водитель маршрутного такси Тагир Магомедов и диспетчер Айдемир Кулдуев поймали 5-летнюю девочку, выпавшую из окна дома.

В Сети опубликовано видео из столицы Дагестана. Магомедов и Кулдуев, сообщают местные СМИ, уже получили почетные грамоты.

Известно, что девочка забралась на подоконник, пока никого из родителей не было рядом. Потеряв равновесие, ребенок успел схватиться за край и закричать, чтобы обратить на себя внимание. Сначала 5-летнюю девочку увидела продавщица расположенного в доме магазина, а затем на помощь ребенку бросились и Магомедов с Кулдуевым. Несмотря на то, что девочка упала с пятого этажа, она получила лишь пару ушибов, ударившись о землю только ногой, отмечает канал «360».