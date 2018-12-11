Украинские власти объявили «Год Бандеры» во Львовской области

Львов, 11 декабря. Львовский областной совет объявил 2019-й «Годом Степана Бандеры» и «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

Депутаты Львовского областного совета приняли данное решение связи со 110-летием со дня рождения Бандеры.

«Областной совет объявил во Львовской области 2019 год Годом Степана Бандеры», — говорится в тексте решения.

Стоит отметить, что Бандера являлся руководителем «Организации украинских националистов». После начала Великой Отечественной войны ОУН активно сотрудничала с фашистами и воевала на стороне нацистов против Красной армии.