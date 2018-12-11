Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинские власти объявили «Год Бандеры» во Львовской области

1 017
0 Оставить комментарий

Украинские власти объявили «Год Бандеры» во Львовской области

Львов, 11 декабря. Львовский областной совет объявил 2019-й «Годом Степана Бандеры» и «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

Депутаты Львовского областного совета приняли данное решение связи со 110-летием со дня рождения Бандеры.

«Областной совет объявил во Львовской области 2019 год Годом Степана Бандеры», — говорится в тексте решения.

Стоит отметить, что Бандера являлся руководителем «Организации украинских националистов». После начала Великой Отечественной войны ОУН активно сотрудничала с фашистами и воевала на стороне нацистов против Красной армии.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.