Сегодня в Москве состоялось совместное расширенное заседание межведомственных координационных штабов Сирии и РФ по возвращению перемещенных лиц. В рамках мероприятия выступил председатель заседания, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, а также ряд других представителей как с российской, так и с сирийской стороны, которые рассказали о промежуточных итогах и последних успехах процесса налаживания мирной жизни в САР. Об основных из них читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

300 тысяч сирийцев вернулись домой в 2018-м

Руководитель заседания Михаил Мизинцев во время своего вступительного доклада сообщил, что на настоящий момент усилиями прежде всего российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в свои дома вернулись более полутора миллионов мирных граждан, более 80% из которых — внутренние переселенцы. За прошедший год, то есть с момента разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), зафиксировано возвращение в родные места проживания почти 300 тысяч сирийцев, около 114 тысяч из которых приехали из-за границы.

Руководитель сирийской делегации Мутез Каттан во время своей речи проинформировал о ходе проведения мероприятий, способствующих возвращению жителей САР в места их довоенного проживания. В частности, он сообщил об активном восстановлении инфраструктуры Алеппо, ближайших планах по реконструкции автомагистрали Дамаск – Хомс, ремонте разрушенных электросетей в провинциях Эль-Кунейтра и Даръа и многих других проектах.

«Сирийское правительство продолжает активно работать над созданием благоприятных условий для возвращения граждан, покинувших свои родные места из-за войны. В рамках этого процесса недавно согласовано финансирование еще ряда проектов по восстановлению инфраструктуры и созданию достойных условий жизни для проживающих и возвращающихся сирийцев, обеспечению их рабочими местами и социальными гарантиями», — поделился глава Межведомственного координационного штаба Сирии.

Тысячи заводов, школ и больниц уже восстановлены

Что-то еще лишь предстоит, но многое из того, что значительно приблизило наступление полноценного мира в Сирии, было сделано за прошедший год. Михаил Мизинцев доложил, что в этот период в стране возобновили работу почти 15 тысяч предприятий, были отремонтированы более 4,5 тысяч жилых домов, порядка 1,5 тысяч школ, более 250 поликлиник и больниц, а также множество других объектов инфраструктуры.

Губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим, также принявший участие в заседании, рассказал о стремительном ходе налаживания мирной жизни в арабской республике на примере подведомственного ему региона.

«Ярким доказательством восстановления мирной жизни в провинции Дамаск является значительное количество вернувшихся в свои дома наших соотечественников. <…> В настоящее время восстановлены водо- и электроснабжение в большинстве населенных пунктов, подготовлены более 350 хранилищ питьевой воды в Восточной Гуте, Думе и Дарайе. В районе восстановлена сельскохозяйственная деятельность на 2/3 пахотных земель. <…> С начала года отремонтированы более 65 школ, созданы станции муниципальных служб для расчистки завалов и асфальтирования дорог, запущены более 40 хлебопекарен. Также восстановлены одна больница, 18 поликлиник, 314 электроподстанций… отремонтированы телефонные линии, канализационные сети, раздается гумпомощь», — отчитался Аля Ибрагим.

Почти 1500 населенных пунктов отбито у террористов

Конечно, все это стало возможным после освобождения Восточной Гуты и других районов в предместьях Дамаска. Однако это далеко не единственная провинция, где Сирийской арабской армии (САА) и российским ВКС удалось добиться существенных успехов в борьбе с джихадистами. Во время своего доклада генерал-полковник Мизинцев сообщил, что в ходе совместной военной кампании РФ и САР в общей сложности было освобождено 1411 населенных пунктов, включая зачищенные в этом году города провинций Даръа, Эль-Кунейтра, «Растанского котла» и других регионов САР.

Представитель МЧС России Александр Ногин в ходе заседания штабов по возвращению беженцев, в частности, рассказал о процессе разминирования освобожденных территорий и утилизации обнаруженных СВУ и мин, оставленных террористами.

«Решение в Сирии вопросов гуманитарного разминирования осуществляется в тесном взаимодействии со Службой ООН по вопросам разминирования, что в итоге обеспечит устойчивое постконфликтное восстановление страны, подготовку местных специалистов в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности и населения Сирии – вопросам минной опасности», — подчеркнул Александр Ногин.

США не впускают мирную жизнь в Ракку

Ряд районов арабской республики, однако, все еще находится в оккупации боевиков и их западных кураторов, и оттого ситуация там по-прежнему остается катастрофической. Участники заседания выразили обеспокоенность в связи с тяжелой обстановкой в Ракке и лагере «Ар-Рукбан». На этих направлениях население по-прежнему испытывает тяжелое бедствие, от взрывов СВУ почти каждый день гибнут или получают ранения гражданские лица. Вода, магазины и медицинские услуги все еще отсутствуют, а под завалами в Ракке остается огромное число незахороненных тел жителей.

«Мы неоднократно обращались к американской стороне по вопросам содействия гуманитарному разминированию в Сирии в тех районах, которые не контролируются правительством САР. В частности, в Ракке, до основания разрушенной международной коалицией. Но на сегодня результата нет. <…> Наверное, только наши американские партнеры до сих пор не хотят видеть, сколько уже сделано для возрождения мирной жизни в Сирии. Они с непостижимым упрямством удерживают 55-ти километровую оккупированную зону вокруг Ат-Танфа, где разгуливают 6000 вооруженных боевиков, и препятствуют расформированию лагеря беженцев «Рукбан». Это уже практически последний оплот зла, несправедливости и ужаса, устроенный США на территории независимого государства», — заметил Мизинцев.

«Другим странам нужно меньше говорить и больше делать»

Независимый журналист и политолог Александр Асафов, комментируя в интервью ФАН итоги заседания, отметил, что, несомненно, именно российская сторона внесла основной вклад в налаживание ситуации в Сирии и жизни народа арабской республики.

«Безусловно, не может не радовать то, что данный процесс развивается. Конечно, все это происходит в основном благодаря поддержке России и действиям законного правительства САР. Отрадно, что их совместные усилия, направленные на улучшение жизни сирийских граждан, приносят богатые плоды, что беженцы возвращаются, что предприятия вновь запускаются, и что в целом мир наконец возвращается на эти измученные войной земли», — поделился эксперт.

Тем не менее многие другие страны, неоднократно «сопереживавшие» Сирии и ее жителям в информационном пространстве, по-прежнему бездействуют. По мнению нашего собеседника, все внешние силы, обещавшие помощь или как-то поспособствовавшие разрушению инфраструктуры САР, должны в той или иной мере присоединиться к процессу восстановления арабской республики.

«В нем должны принимать участие и другие стороны, которые говорили о необходимости наступления мира в Сирии. Не только Россия, которая и так взвалила на себя почти все, не только Иран, но и, например, страны Европы, которые и сами заинтересованы в уменьшении числа беженцев с Ближнего Востока на своих территориях. Они уверяли, что готовы помогать финансово в создании условий для возвращения переселенцев назад на родину, в том числе на летнем саммите ЕС, но пока ничего. К сожалению, в процессе налаживания жизни в САР по-настоящему участвует совсем не так много сторон, сколько лишь говорят об этом», — заключил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.