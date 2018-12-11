МИД РФ счел неприемлемым заявление Помпео о Ту-160 

Москва, 11 декабря. Заявление госсекретаря США Майкла Помпео по поводу перелета российских Ту-160 в Венесуэлу неприемлемо и непрофессионально, счел МИД РФ, комментарий которого опубликован на официальном сайте ведомства.

«Мы, конечно, понимаем, что формат «твитов» обычно никого в США ни к чему не обязывает, каждый пользователь волен высказываться, как заблагорассудится, и сам решает, выходить ли ему за рамки элементарных приличий», — отметили в ведомстве.

При этом в российском министерстве подчеркнули, что в данной ситуации речь идет об официальном лице, поэтому явное пренебрежение нормами дипломатической этики нельзя считать «проходным эпизодом».

«Сказанное госсекретарем неприемлемо, не говоря уже о том, что совершенно непрофессионально», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических РФ накануне совершили перелет в Венесуэлу. Как сообщали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в пути их сопровождали дальнемагистральный самолет Ил-62, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124. Кроме того, часть пути они следовали совместно с истребителями F-16 ВВС Норвегии.

Глава дипломатического ведомства США Помпео впоследствии высказал свою позицию насчет перелета стратегических ракетоносцев ВКС РФ, назвав отправку Ту-160 в Венесуэлу «пустой тратой государственных средств».

Заявления главы американского Госдепа Федеральному агентству новостей прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Политолог разъяснил в интервью, отчего Помпео так разнервничался из-за российских Ту-160, и дал несколько полезных советов администрации США.