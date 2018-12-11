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В Госдуме обсудили возрастные цензы на искусство

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В Госдуме обсудили возрастные цензы на искусство

Москва, 11 декабря. Законодательство о «возрастных цензах» нужно менять. К таким выводам пришли участники круглого стола, который прошел 11 декабря на площадке комитета Госдумы РФ по культуре, передает корреспондент Федерального агентства новостей

Участие в заседании приняли исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и другие представители различных сфер культуры. 

«Мы ни в коей мере не собираемся требовать отмены закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», мы хотим всего-навсего защитить произведения литературы и искусства, которые оказались на этом рубеже»,  — считает председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. 

Закон, действующий с 2012 года, предписывает маркировать любую информацию для несовершеннолетних. Требования распространяются на книги, фильмы, театральные постановки, концерты и т.д. 

«Изменение промежуточной градации, которая в правоприменении, а потом и в сознании, превратилась в регламентирующие нормы, для всех представляется очевидным», — считает член думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Депутат отметил, что в ближайшем будущем комитет обсудит с министерством культуры и министерством образования возможность внесения законодательной инициативы, регулирующей маркировку произведений литературы и искусства.

«Закон с одной стороны будет вводить те рамки, которые смогут ограничивать детей от тлетворного влияния, но и будет тем законом, который можно будет применять, не впадая в крайности»,  — сказал Шолохов.

В Госдуме обсудили возрастные цензы на искусство

Председатель комитета Елена Ямпольская отметила, что большинство участников круглого стола озвучили главное направление будущей законодательной инициативы, которая «зреет в недрах комитета». 

«Это то, о чем сегодня все говорили: 18+ как строгая запретительная мера, со строгим наказанием, и все остальное, рекомендательное, только как помощь родителям», — сказала Ямпольская. 

Председатель комитета Госдумы по культуре отметила, что в будущем можно будет говорить о целом комплексе изменений в ряде законов. При этом Елена Ямпольская отмечает, что вряд ли эти инициативы ждет «легкий путь».

«Мы столкнемся с противодействием, потому что есть масса людей, которые занимаются тем, что наш президент называет «дремучим охранительством», которые следят за буквой, не интересуясь духом происходящего, — сказала Елена Ямпольская. — Нужно доказать, что то, что мы предлагаем — пойдет на пользу стране».

Автор: Ольга Летягина
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