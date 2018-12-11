Сирия, 11 декабря. Представители МИД САР обвинили силы коалиции и Турции в уничтожении культурного наследия страны. Мирные жители были похищены неизвестными на границе между Идлибом и Алеппо. Авиаударами ВВС Ирака в Дейр-эз-Зоре были уничтожены 44 боевика ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций исламистов северо-западнее Хамы.

«Исламское государство»1: отступило от города Багуз Тахтани в Дейр-эз-Зоре под натиском иракских ВВС.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам сил САР на окраине города Джарджаназ на юго-востоке Идлиба.

Курды: лишились одного из полевых командиров, бежавших на позиции САА в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает осуществлять авианалеты в «Хаджинском кармане».

ВВС Ирака: уничтожили как минимум 44 террориста ИГ в результате боевых вылетов на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информационный портал SANA News сообщает о том, что представители сирийского министерства иностранных дел осудили незаконные раскопки, проводимые американскими, французскими и турецкими силами на оккупированных ими территориях. По данным МИД Сирии, подобная ситуация наблюдается в районах Манбиджа и Африна, а также в провинциях Идлиб, Хасака и Ракка. Отмечается, что вывоз древних артефактов угрожает культурному наследию страны и является преступлением против сирийского народа. Напомним, ранее национальная культура САР серьезно пострадала в результате деятельности террористов «Исламского государства», которые разграбили древние захоронения ради собственного обогащения. Внешнеполитическое ведомство обратилось к ЮНЕСКО, призвав наказать виновных.

Между тем агентство новостей Al Masdar News передает, что один из полевых командиров поддерживаемых США «Демократических сил Сирии»**** (SDF) — Фади Габриэль — покинул ряды группировки и бежал на позиции Сирийской арабской армии (САА). Никаких подробностей произошедшего пока не поступало. Напомним, высокопоставленные члены SDF и ранее оставляли свои посты. Так, бывший пресс-секретарь «демократических сил» Талал Сило дезертировал и выехал в Турцию в ноябре прошлого года вскоре после «освобождения» Ракки курдами. Позднее он заявлял о том, что джихадисты ИГ беспрепятственно покинули город.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции не утихают ожесточенные бои между отрядами «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии» (SDF). Поддерживаемые США курдские отряды вновь предприняли попытку прорвать оборону террористов в районе города Багуз Тахтани, расположенного в непосредственной близости от границы с Ираком. Кроме того, боевые вылеты в приграничных районах осуществили ВВС Ирака. Согласно данным телеканала Al Mayadeen, в результате воздушной атаки иракской авиации были уничтожены как минимум 44 джихадиста ИГ, что нанесло значительный урон террористической группировке. После этого боевики были вынуждены отступить, в результате чего населенный пункт перешел под контроль SDF. Напомним, вооруженные силы Ирака действуют в САР с согласия законного сирийского правительства, в отличие от западной коалиции США, которая продолжает проводить авианалеты в Хаджине. Об этом сообщает интернет-портал Masar Press Agency.

Провинция Идлиб

В Идлибе произошло еще одно похищение мирных жителей неизвестными. Согласно информации Twitter-канала (MasarPressNet), радикалы взяли в плен семью из нескольких человек в районе населенного пункта Тель-Тукан, расположенного у границы с соседней провинцией Алеппо. Отмечается, что отец и дочь были ранены, попытавшись оказать сопротивление. Никакой информации о целях, которые преследуют похитители, не сообщается.

После очередного провокационного обстрела, проведенного исламистами вооруженной оппозиции, на юго-востоке провинции вновь вспыхнули стычки. Ответным ударам артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) подверглись опорные пункты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Джарджаназ.

Провинция Хама

К северо-западу от административного центра провинции продолжаются перестрелки между военнослужащими армии Башара Асада и радикалами исламистской группировки «Джейш Аль-Изза», выступающей при поддержке союзных ей формирований. По сведениям новостного портала Masar Press Agency, ответные артобстрелы правительственных сил пришлись по позициям боевиков вблизи населенных пунктов Ас-Сахр и Аль-Джанабра. Отмечается, что войска САР открыли огонь после того, как боевики в очередной раз попытались пробраться на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории. Напомним, исламисты не прекращают провоцировать боевые действия с САА в демилитаризованной зоне, несмотря на то, что здесь действует режим тишины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)