Москва, 11 декабря. Республика Крым намерена в перспективе побить туристический рекорд, установленный в 1988 году, когда полуостров посетили 8,3 миллиона человек из разных стран. Об этом сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, его слова приведены в релизе ведомства.

Согласно озвученным Сафоновым данным, по состоянию на 7 декабря текущего года в Крыму побывали свыше 6,6 миллиона человек, что является абсолютным рекордом за всю постсоветскую историю. Предыдущий рекорд, который составил 6,1 миллиона туристов, был достигнут шесть лет назад.

«Есть основания полагать, что при сохранении темпов развития крымской туриндустрии и дальнейшем укреплении конкурентоспособности полуострова как туристского направления, Крым в обозримой перспективе сможет побить и рекорд 1988 года», — подчеркнул Сафонов.

Рекордный турпоток сформирован не только российскими, но также и иностранными туристами, отметили в ведомстве. По данным сервиса поиска и бронирования билетов Biletix, на долю иностранных граждан пришлось 8,4% бронирований билетов в Симферополь. Отмечается, что самолетом воспользовались туристы из Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Израиля.

В том числе российский регион посетили и туристы из Украины, более 1 миллиона человек в 2018 году выбрали полуостров местом отдыха, куда они добирались в основном при помощи автотранспорта.

Несмотря на санкционное давление и антироссийскую риторику со стороны Запада, Крым в уходящем году также часто посещали туристы из Европейского союза и США, добавили в ведомстве, уточнив, что иностранные путешественники прибывали как самостоятельно, так и в составе туристических групп.

Европейский союз ввел санкции в отношении РФ после вхождения Крыма в состав РФ. Тогда как присоединение полуострова произошло демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Украина по-прежнему считает республику своей, но «временно оккупированной» Россией территорией, и призывает страны Запада поддержать ее позицию, в связи с чем были введены антироссийские санкции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что для России данный вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.