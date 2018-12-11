В Госдуме прокомментировали закон о повышении МРОТ в России с 2019 года

Москва, 11 декабря. Государственная дума РФ приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 2019 года. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, реализация закона позволит сформировать прозрачные механизмы оплаты труда.

Госдума РФ во вторник приняла закон, согласно которому МРОТ составит 11 280 рублей. Последний раз планка минимального размера оплаты труда была установлена в мае текущего года на уровне 11 163 рубля.

Ожидается, что эта мера позволит обеспечить рост зарплат почти 3,7 миллиона россиян. Дополнительные расходы предприятий в связи с нововведением составят 13,7 миллиарда рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству прокомментировал принятый закон. По его словам, реализация законопроекта и последующее увеличение минимальной ставки труда будут способствовать формированию прозрачных механизмов оплаты труда.

«Данная ставка должна индексироваться темпами выше, чем инфляция. Увеличение минимальной заработной платы — это процесс, которому и работодатели, и профсоюзы, и государство должны уделять большое внимание, в том числе и в работе трехсторонней комиссии», — цитирует его RT.

Напомним, инструмент ежегодного установления МРОТ в стопроцентном размере величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года был введен государственным законом от 28 декабря минувшего года, при этом, начиная с 1 января 2019 года, МРОТ должен каждые 12 месяцев определяться федеральным законом.