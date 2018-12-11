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Мэй застряла в машине перед началом встречи с Меркель в Берлине

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Мэй застряла в машине перед началом встречи с Меркель в Берлине

Берлин, 11 декабря. Глава британского правительства Тереза Мэй прибыла в столицу Германии на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, однако перед началом встречи премьер-министр Великобритании попала в курьезную ситуацию. Видео курьезного инцидента опубликовала британская газета The Sun.

Когда автомобиль Мэй остановился перед красной дорожкой у ведомства канцлера Германии, сотрудница службы безопасности попыталась открыть дверь машины, однако та оказалась заблокирована. После этого к ней на помощь приходит охранник, сидевший на переднем сидении автомобиля, однако его усилия тоже не приносят результата. В конечном итоге дверь удалось открыть. Все это время Ангела Меркель терпеливо наблюдала за происходящим, стоя в нескольких метрах от автомобиля.

Автор: Артем Никулин
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