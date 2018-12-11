Бортпроводники получили травмы на рейсе из Москвы в Сургут

Ханты-Мансийск, 11 декабря. Два бортпроводника были травмированы из-за того, что пассажирский самолет, выполнявший полет по маршруту из Москвы в Сургут, попал в зону турбулентности. Об этом сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, когда Boeing 737-500 при заходе на посадку в аэропорту Сургута во время снижения попал в зону турбулентности​​​.

«В результате этого инцидента двое бортпроводников получили различные травмы», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, во время которой специалисты установят все обстоятельства произошедшего.

Накануне произошел еще один инцидент: пассажирский самолет, выполнявший рейс 719 из Хельсинки в Москву, развернули на полпути. Воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.