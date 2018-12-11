Путин поддержал идею создания национального плана действий в области прав человека

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин, который во вторник принял участие в заседании Совета по гражданскому обществу, поддержал идею разработки национального плана действий в области прав человека.

О необходимости разработки документа участникам заседания рассказала член Совета Наталия Евдокимова.

«Над этим нужно поработать, надо только внимательно отнестись к нашим возможным обязательствам, если такие возникают», — сказал Путин.

Президент напомнил, что попытки наметить национальный план действий в области прав человека ведутся в России с середины 90-х годов. В то же время Путин подчеркнул, что до сих пор далеко не все члены ООН присоединились к инициативе.

«Важно не взять на себя таких обязательств, которые мы не сможем исполнить, в том числе и связанных с бюджетными расходами. В целом, мне кажется, это правильное предложение, давайте поработаем», — сказал президент.

Напомним, заседание Совета по правам человека в Кремле началось с минуты молчания в память правозащитницы Людмилы Алексеевой.