«Человек должен чувствовать себя нужным». Качество жизни и долголетие обсудили в Петербурге. ФАН-ТВ

«Серебряный возраст» может быть интересным и активным. В Петербурге представители общественных организаций, политики и медики обсудили стратегии и возможности повышения качества жизни и способы продления долголетия.

Актриса, телеведущая и депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова призналась, что на пенсии мечтает все время проводить с внуками — но при этом прекращать свою трудовую деятельность не намерена и считает, что останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо постоянно заниматься саморазвитием и осваивать новые профессии.

«Я понимаю, что с возрастом мне приходится переучиваться, это все нужно делать вовремя. Я только сейчас закончила второе высшее образование, тяжелее было учиться сейчас, чем тогда, но останавливаться нельзя. Всю жизнь надо чему-то учиться. И вот — это среднее поколение, которое не способно работать там, где оно работало всю жизнь, в силу многих причин — просто сил нет, нужно находить альтернативу. Есть невероятное количество работы дома, на компьютере, не выходя из дома. Безумно интересной, наполненной общением. Человек должен чувствовать себя нужным», — поделилась Анастасия Мельникова, актриса, телеведущая, депутат Законодательного собрания Петербурга.

Председатель комиссии Общественной палаты Петербурга по социальной политике и здравоохранению Людмила Костина считает, что сейчас в России для пожилых людей появилось не только больше возможностей в сфере труда, но и в легкой промышленности, фармацевтике и косметологии.

«Много препаратов, которые помогают активному долголетию, помогают активно жить, и много консультаций проводится, и конечно, очень важно, что активное долголетие — это, прежде всего, здоровье. И чтобы мы его поддерживали, звонят и предлагают наши поликлиники пройти диспансеризацию», — рассказала Людмила Костина, председатель комиссии Общественной палаты Петербурга по социальной политике и здравоохранению.

В Северной столице в первую очередь финансирование будет направлено на переобучение старшего поколения. Из бюджета уже выделено 122 миллиона рублей. Однако проблемной областью остается здравоохранение. Необходимо обучать квалифицированных специалистов-гериатров. По результатам диспансеризации оказалось, что из 260 тысяч обследованных абсолютно здоровы только три процента пришедших. Пять миллиардов рублей было выделено на реконструкцию дополнительного корпуса НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, поскольку именно онкология в Петербурге является недугом номер один.