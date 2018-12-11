Границ Украины больше нет: Сатановский объяснил, что для России значит разрыв Киевом договора о дружбе

Москва, 11 декабря. После разрыва Киевом договора о дружбе с Россией у Москвы, кроме личной доброй воли, нет оснований уважать границы Украины. Так считает президент Института Ближнего Востока политолог Евгений Сатановский.

«Это [разрыв договора] означает, что мы больше не имеем никакого основания, никакого, кроме доброй воли личной, но законодательно – никакого – их границу уважать. Нету больше границ Украины, которые Россия обязалась признавать. И на этом поставим точку», — объяснил Сатановский в эфире радио «Вести».

По словам эксперта, киевские власти совершенно не думали о тех последствиях разрыва соглашения, которые это решение будет иметь для украинцев, пишет «Экономика сегодня».

«Народ там никого не волновал, не волнует, и волновать не будет», — уверен Сатановский.

Напомним, подписанный президентом Петром Порошенко и одобренный украинским парламентом закон вступает в силу уже завтра. Согласно данным опроса телеканала NewsOne, менее 10% украинцев верят, что разрыв соглашения о дружбе с РФ будет выгоден их стране.

Отметим также, что политолог Максим Жаров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что выход Киева из соглашения, скорее всего, ознаменует собой новой виток эскалации ВСУ ситуации в Донбассе. Кроме того, эксперт предположил, что решение президента Петра Порошенко дает Москве полное право настаивать на максимально жестких условиях продления договора о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию.