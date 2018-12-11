«Хайтек и сельхозтехника»: Россия пойдет по китайскому пути усиления влияния в Африке

Москва, 11 декабря. В Каире открылась первая межафриканская торговая выставка The Intra-African Trade Fair 2018. На выставке состоится презентация проекта российской промышленной зоны, которая предполагает создание инфраструктурного кластера для локализации и производственных мощностей в непосредственной близости от рынков Ближнего Востока и Африки.

По мнению африканиста Александра Зданевича, участие России в выставке поможет Москве усилить влияние на континенте, который обладает большими перспективами.

«Любое участие российского бизнеса в выставках, форумах и других мероприятиях в Африке повышает шансы повысить наше влияние там, наладить новые экономические и политические связи, улучшить диалог», — считает эксперт.

Он также добавил, что на севере Африки сложилась позитивная политическая обстановка, которая способствует сближению с Россией. Создание производственных кластеров в этом регионе сделает рынки Африки и Ближнего Востока более доступными для российского бизнеса. При этом создавая такие зоны, Россия пойдет по китайскому пути, так как Пекин начинал свой выход на рынок Африки, создавая так называемые бизнес-инкубаторы, которые позволили серьезно расширить ассортимент китайской продукции на юге африканского континента.

Эксперт выразил мнение, что Россия сможет конкурировать на рынке Африки, представив товары химической промышленности, удобрения, сельхозтехнику и хайтек технологии, передает «Экономика сегодня».