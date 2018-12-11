Могут дойти и до Киева, и до Львова: на Украине заговорили о партизанской войне против России

Киев, 11 декабря. Украине необходимо принять меры по подготовке партизанского движения в том случае, если Россия использует всю свою мощь для «захвата» территории страны вплоть до западных областей. Об этом заявил экс-замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун.

По его словам, РФ вполне может при желании захватить Украину, задействовав вооружение и технику. В связи с этим на Украине заговорили о партизанской войне против России.

«Они (россияне. — Прим. ФАН) могут дойти и до Киева, и даже до Львова, если используют всю свою мощь», — заявил он в эфире телеканала ZIK.

При этом коллега Ягуна, военный эксперт Святослав Стеценко обратил внимание, что, даже если Киев сможет сформировать партизанское движение, то не на всей территории Украины. Партизанская война, отметил специалист, будет невозможна на юго-востоке страны, поскольку большинство населения в этом регионе не поддерживает украинские власти и проводимую ими политику.

«Партизаны могут действовать эффективно только тогда, когда большинство населения их поддерживает… В восточных областях на это сложно надеяться», – констатировал Стеценко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал законопроект, приостанавливающий действие договора о дружбе и партнерстве с Россией. Непродление соглашения, заявил он, следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии Украины, направленной на окончательный разрыв с «колониальным прошлым» и переориентацию на Европу.

При этом многие эксперты пришли к мнению, что разрыв Киевом договора приведет к «катастрофическим последствиям». Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович и вовсе подчеркнул, что Россия от прекращения действия договоренности ничего не потеряет, в то время как Украина создает себе осложнения, которые появятся в перспективе, после завершения конфликта с РФ.