Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Богданов обсудил ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене с послом Ирана

133
0 Оставить комментарий

Богданов обсудил ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене с послом Ирана

Москва, 11 декабря. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе иранского дипломата. Во время беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Акцент был сделан на ситуациях в Сирии, Ливане и Йемене.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.