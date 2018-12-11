Богданов обсудил ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене с послом Ирана

Москва, 11 декабря. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе иранского дипломата. Во время беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Акцент был сделан на ситуациях в Сирии, Ливане и Йемене.