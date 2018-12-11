Сирия: ВВС Ирака нанесли удар по позициям террористов

Дамаск, 11 декабря. Авиация Ирака нанесла серию ударов по позициям террористической группировки ИГ1 (организация запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике (САР).

По данным телеканала Al Mayadeen, иракские истребители во вторник атаковали позиции незаконных вооруженных бандформирований на территории сирийского государства. В результате операции ВВС Ирака ликвидированы 44 боевика террористической группировки, сообщает телеканал.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры.

Ранее военные Ирака, Франции и США атаковали укрытия ИГ в районе Эс-Сахм в пограничной зоне рядом с Сирией. Операция была направлена на предотвращение проникновения террористов на территорию Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.