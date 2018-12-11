Французский писатель рассказал, как бороться с ростом числа мигрантов

Москва, 11 декабря. Развитым странам мира необходимо помогать государствам, чья экономика отстает в развитии, чтобы уменьшить темпы роста численности населения Земли. Об этом рассказал французский писатель Филипп Клодель, приехавший в Москву на ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction.

Он рассказал о своем видении проблем миграции. По словам писателя, проблемы демографии являются одним из вызовов современности. Клодель отметил, что всего полвека назад численность населения Земли составляла 4,5 миллиарда человек. Сейчас цифра увеличилась до семи миллиардов. Клодель подчеркнул, что ресурсы планеты ограничены.

«Сейчас мы бьемся за нефть, завтра будем биться за воду. Эти проблемы надо решать, но появляются разные идиоты типа Трампа, утверждающие, что все очень хорошо», — сказал Филипп Клодель в интервью KP.Ru.

Писатель считает, что закрывать глаза на эти проблемы нельзя. В качестве одного из вариантов Клодель, шутя, предложил переселить часть населения Земли в Россию.

«Здесь так много места, что часть населения Земли могла бы у вас с комфортом поселиться», — сказал писатель.

Клодель считает, что у богатых государств есть обязательства перед бедными. И дело, отметил он, не в том, чтобы «принять всех, кто страдает». Писатель считает, что необходимо развивать экономику, образование и медицину в странах третьего мира. По мнению Клоделя, «развивать отсталые страны» — единственный путь к тому, чтобы в будущем сократить темпы роста численности населения, так как в государствах с хорошей экономикой прирост населения является нулевым. Кроме того, улучшение уровня жизни в таких государствах снизит поток мигрантов в будущем.

Если раньше, отметил писатель, империи проводили колониальную политику, то сейчас условия изменились. Клодель призвал учить население стран с «отсталыми экономиками» пользоваться ресурсами своих государств, чтобы люди могли улучшить свою жизнь.