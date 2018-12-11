Члены экипажа МКС вышли в открытый космос для осмотра отверстия в «Союзе»

Москва, 11 ноября. Российские члены экипажа Международной космической станции вышли в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие на внешней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09», сообщили в Центре управления полетами.

Для Олега Кононенко и Сергея Прокопьева — это третий в 2018 году выход в открытый космос в рамках российской программы. Перед ними стоит задача за 6 часов вскрыть противометеоритную защиту корабля «Союз МС-09» и осмотреть отверстие в его бытовом отсеке.

«Продолжительность работы космонавтов в открытом космосе должна составить примерно 6 часов 31 минуту», — сообщили в Центре управления полетами.

Напомним, в конце августа стало известно о том, что на МКС зафиксировали падение давления из-за утечки воздуха. Оказалось, что в пристыкованном к станции кораблей «Союз» было просверлено отверстие. Расследование инцидента продолжается.