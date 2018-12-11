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Жена Глушакова пожаловалась в полицию на угрозы мужа

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Жена Глушакова пожаловалась в полицию на угрозы мужа

Москва, 11 декабря. Супруга капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова обратилась в полицию с заявлением по факту угроз со стороны мужа. Об этом сообщил адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

По его словам защитника, угрозы в адрес Дарьи Глушаковой связаны с бракоразводным процессом. От Дарьи якобы требует, чтобы она отказалась от исковых требований о взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества, передает «Свободная Пресса».

«Мы ждем проведения проверки, которая установит лиц, причастных к этим угрозам», — сказал адвокат.

Напомним, в сентябре супруга Дениса Глушакова подала иск о разводе. Она требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей. Глушаков выдвинул встречный иск, потребовав определить место жительства детей с ним, при футболист выразил готовность разделить совместно нажитое имущество, передает «360».

Автор: Артем Никулин
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