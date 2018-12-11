Срама не имел с рождения: Монтян рассказала, почему Бабченко не стал «человеком года» по версии Time

Американский журнал Time назвал коллективного «человека года-2018». Это звание получила целая группа журналистов из разных уголков планеты: убитый саудовский публицист Джамаль Хашукджи, редактор филиппинского антиправительственного сайта Мария Ресса, арестованные в Мьянме репортеры Reuters Ва Лоне и Кьяу Сое Оо, а также редакция американской газеты The Capital, расстрелянная киллером.

В своеобразный «шорт-лист» издания попал и сбежавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко. Time упомянул это имя в заметке о премии, однако так и не удостоил его ни почетным званием, ни фотографией на обложке.

«Прошлой весной, когда украинские спецслужбы предупредили о заговоре с целью убийства Бабченко, он фальсифицировал свою собственную смерть в ходе спецоперации, направленной на поимку заказчиков убийства, — спорный шаг в мире журналистики», — констатировал Time в своей статье.

Украинская общественный деятель Татьяна Монтян рассказала в интервью Федеральному агентству новостей о моральной оценке деятельности номинанта.

В ее первой, самой откровенной фразе цензурными оказались лишь два слова: «типичнейший» и «конченый». Через некоторое время, однако, Монтян смогла подобрать более парламентские выражения для характеристики поступков беглого представителя СМИ.

«То, что он вытворил, не лезет ни в какие ворота, ни в какие рамки. Он пробил днище до такой степени, что я даже не знаю, с чем сравнить его выходку», — призналась общественница.

По словам общественницы, действия Бабченко никак не связаны с профессиональной сферой победителей журнала Time.

«Это не имеет никакого отношения к журналистике. Со стороны Бабченко это была провокация позорнейшего пошиба», — считает Монтян.

Такой человек не достоин ничего, кроме позора, уверена она, какие уж там премии.

«Я вообще не знаю, как человек после того, что он вытворил, может жить дальше, — удивляется собеседница ФАН. — Но ничего, мертвые сраму не имут. А Бабченко срама не имел, думаю, с рождения».

Своим негативом Бабченко резко выделяется среди огромной массы журналистов России и Украины, добавила Монтян.

«При моем крайне скептическом отношении к нашей журналистике, я даже не представляю, кто, кроме него, мог бы пойти на такое позорище», — возмущается украинская общественница.

Самое печальное, по мнению киевлянки, что на фальсификацию, принесшую Бабченко печальную известность, он пошел совершенно осознанно.

«Я даже не думаю, что его там на чем-то поймали. Я не сомневаюсь, что он согласился на это абсолютно добровольно — ради хайпа», — констатировала Татьяна Монтян.

29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили о том, что Аркадий Бабченко был убит в своей квартире в Днепровском районе Киева. Утверждалось, что неизвестные выпустили ему в спину несколько пуль, пока жена Бабченко находилась в ванной.

30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил на пресс-конференции о том, что Бабченко жив, сотрудники украинской спецслужбы арестовали подозреваемого в подготовке покушения, а само убийство инсценировали.

Бабченко также выступил на той пресс-конференции. Позже он признался, что его жизнь сломана, а сам он переселился в бункер.