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Срама не имел с рождения: Монтян рассказала, почему Бабченко не стал «человеком года» по версии Time

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Аркадий Бабченко

Американский журнал Time назвал коллективного «человека года-2018». Это звание получила целая группа журналистов из разных уголков планеты: убитый саудовский публицист Джамаль Хашукджи, редактор филиппинского антиправительственного сайта Мария Ресса, арестованные в Мьянме репортеры Reuters Ва Лоне и Кьяу Сое Оо, а также редакция американской газеты The Capital, расстрелянная киллером.

В своеобразный «шорт-лист» издания попал и сбежавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко. Time упомянул это имя в заметке о премии, однако так и не удостоил его ни почетным званием, ни фотографией на обложке.

«Прошлой весной, когда украинские спецслужбы предупредили о заговоре с целью убийства Бабченко, он фальсифицировал свою собственную смерть в ходе спецоперации, направленной на поимку заказчиков убийства, — спорный шаг в мире журналистики», — констатировал Time в своей статье.

Украинская общественный деятель Татьяна Монтян рассказала в интервью Федеральному агентству новостей о моральной оценке деятельности номинанта. 

В ее первой, самой откровенной фразе цензурными оказались лишь два слова: «типичнейший» и «конченый». Через некоторое время, однако, Монтян смогла подобрать более парламентские выражения для характеристики поступков беглого представителя СМИ.

«То, что он вытворил, не лезет ни в какие ворота, ни в какие рамки. Он пробил днище до такой степени, что я даже не знаю, с чем сравнить его выходку», — призналась общественница.

Татьяна Монтян

По словам общественницы, действия Бабченко никак не связаны с профессиональной сферой победителей журнала Time. 

«Это не имеет никакого отношения к журналистике. Со стороны Бабченко это была провокация позорнейшего пошиба», — считает Монтян.

Такой человек не достоин ничего, кроме позора, уверена она, какие уж там премии.

«Я вообще не знаю, как человек после того, что он вытворил, может жить дальше, — удивляется собеседница ФАН. — Но ничего, мертвые сраму не имут. А Бабченко срама не имел, думаю, с рождения». 

Своим негативом Бабченко резко выделяется среди огромной массы журналистов России и Украины, добавила Монтян.  

«При моем крайне скептическом отношении к нашей журналистике, я даже не представляю, кто, кроме него, мог бы пойти на такое позорище», — возмущается украинская общественница.

Скорбь по Бабченко оказалась напрасной

Самое печальное, по мнению киевлянки, что на фальсификацию, принесшую Бабченко печальную известность, он пошел совершенно осознанно.

«Я даже не думаю, что его там на чем-то поймали. Я не сомневаюсь, что он согласился на это абсолютно добровольно — ради хайпа», — констатировала Татьяна Монтян.

29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили о том, что Аркадий Бабченко был убит в своей квартире в Днепровском районе Киева. Утверждалось, что неизвестные выпустили ему в спину несколько пуль, пока жена Бабченко находилась в ванной. 

30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил на пресс-конференции о том, что Бабченко жив, сотрудники украинской спецслужбы арестовали подозреваемого в подготовке покушения, а само убийство инсценировали. 

Бабченко также выступил на той пресс-конференции. Позже он признался, что его жизнь сломана, а сам он переселился в бункер.

Автор: Юрий Котенок
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